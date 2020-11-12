القاهرة 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات، وسط عمليات شراء استباقية ومكثفة من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الأجنبية.وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 3ر3 مليارات جنيه ليبلغ مستوى 9ر628 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 84ر1 مليار جنيه.وقفز مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 11017.28 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.78% مسجلًا 1992.24 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 0.81% لينهي التعاملات عند مستوى 2912.19 نقطة.// انتهى //17:14ت م0128