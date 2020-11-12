الرياض 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسأعلنت القيادة العامة لطيران الأمن برئاسة أمن الدولة عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية (رجال) على رتبة (رقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي)، للتعيين عليها في القيادة العامة لطيران الأمن و قواعدها.وبينت أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر منصة ( أبشر/ توظيف )، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 28 / 3 / 1442 هـ، وحتى يوم الجمعة الموافق 5 / 4 / 1442 هـ.// انتهى //17:17ت م0129