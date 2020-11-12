رام الله 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واستحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي جثامين 304 فلسطينيين مر على بعضها أكثر من 40 عامًا.وأوضح الأمين العام لتجمع أسر الشهداء محمد صبيحات في تصريح اليوم أن عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم في "مقابر الأرقام" بلغ 304 شهداء، مرّ على بعضها أكثر من 40 عامًا.وأشار إلى أن سلطات الاحتلال لن تتوقف عن انتهاكاتها لأبناء الشعب الفلسطيني وممارستها العنصرية بحقهم، طالما أن المجتمع الدولي لا يمارس الضغط عليها للكف عن احتجاز جثامين الشهداء، والذي لم يفعله أي احتلال على مر التاريخ.وشدّد صبيحات على ضرورة أن يكون هناك تحرك دولي بشكل جدي وفعلي، من أجل الإفراج عن المئات من جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال.// انتهى //17:21ت م0131