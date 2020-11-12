مكة المكرمة 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية بالتعاون مع لجنة شؤون الأسرة بإمارة منطقة مكة المكرمة وجامعة أم القرى اليوم، برنامجًا توعوياً عن مرض السكري بعنوان لنعمل ضد السكري، احتفاءً باليوم العالمي لمرض السكري تحت شعار (احم عائلتك) عبر قاعة ZOOM ، الذي نفذته استشاري الطب التحفظي بجامعه أم القرى الدكتورة تهاني جمل ومشرفات الشؤون الصحية المدرسية بتعليم مكة.ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى الوعي حول تأثير داء السكري على المجتمع وتشجيع التشخيص المبكر ودعم المتضررين، التوعية بطرق الوقاية من داء السكري وتعزيز دور الأسرة في التثقيف الصحي في علاج داء السكري.من جانبها أوضحت مساعدة مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية رضية الخطابي، أن البرنامج يتناول العديد من المحاور والتي كانت من أهمها: التعريف بيوم السكر العالمي، حقائق وأرقام من منظمة الصحة العالمية، سبل الوقاية والعلاج، تأثير مرض السكري على أعضاء الجسم، نصائح يومية لنعمل ضد السكري، هل من الممكن أن يكون مريض السكري من الفئة الأكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد-19 ، كيف نعود بحذر ونمنع انتشار مرض كوفيد-19 .// انتهى //18:35ت م0158