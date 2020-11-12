برلين 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسأجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر إقامته ببرلين اليوم، لقاءً صحافياً مع وكالة الأنباء الألمانية DPA، وذلك على هامش زيارة معاليه الرسمية لجمهورية ألمانيا الاتحادية.‏‎واستعرض معاليه خلال اللقاء، العلاقات التاريخية التي تجمع المملكة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، ووجهة نظرها تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وكذلك التطورات التي تشهدها المملكة في المجالات كافة، وبرامجها وخططها في رئاستها لمجموعة العشرين.//انتهى//18:52ت م0162