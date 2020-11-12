مكة المكرمة 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة نشاط الطالبات اليوم، دورة "الرسوم المتحركة 3D" نفذتها المدربتان ثريا مؤذن وخلود العمري وذلك بمركز تدريب نشاط الطالبات.واستهدفت الدورة 108 متدربات من طالبات المرحلة الابتدائية وذلك بهدف رفع الحس الفني والنقدي ورفع المهارات المعرفية وتعزيزها لدى الطالبات ، وزيادة النمو المعرفي ورفع المستوى الحسي والفني لدى الطالبات وأن تكون لديهن قيمة في هذه الحياة وتسعين لتحقيقها في المجتمع، وتنمية مهارة الرسم و التصوير الفني، وتعزيز القدرة على الحوار من خلال تصميم مشهد تمثيلي وتنمية مهارات الإلقاء والإنصات لدى الطالبات.وفي ذات السياق نفذت الإدارة العامة للتعليم بمكة ممثلة بإدارة خدمات الطلاب اليوم البرنامج التدريبي لمسؤولي المكافآت والإعانات في المدراس ( بنين – بنات ) على مراحل - عبر تطبيق " زووم ".ويهدف البرنامج لتفعيل نظام المكافآت في برنامج نور لجميع مدارس التعليم العام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومدارس التربية الخاصة ومعاهد التربية الخاصة، فيما يستهدف تدريب أكثر من 1500 مسؤول ومسؤولة عن المكافآت والإعانات في جميع مدارس البنين والبنات بتعليم مكة المكرمة لاكتساب المهارات اللازمة لتفعيل البرنامج بشكل احترافي.// انتهى //18:55ت م0164