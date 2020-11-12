عرعر 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية هاتفياً، تعازيه ومواساته لعضو مجلس منطقة الحدود الشمالية مرضي القمقوم ، بوفاه والدته -رحمها الله - .وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وغفرانه وأن يسكنها فسيح جناته وأن يُلهم أهلها الصبر والسلوان.فيما أعرب أبناء الفقيدة عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على عزائه ومواساته، سائلين الله أن يجزي سموه خير الجزاء.// انتهى //18:56ت م0165