أديس أبابا 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسأعلنت الشرطة الإثيوبية اليوم عن إيقافها 242 شخصًا من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في العاصمة أديس أبابا للاشتباه في تآمرهم لنشر الفوضى.وأوضح مفوض الشرطة الإثيوبية، جيتو أرجاو، وفق وسائل الإعلام المحلية، أنه تم ضبط أسلحة منها قنابل وأعيرة نارية مع الموقوفين.وتقاتل القوات الاتحادية الإثيوبية منذ أسبوع قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في إقليم تيجراي في شمال البلاد.// انتهى //18:56ت م0166