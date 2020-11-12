عمّان 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 130086 إصابة.وقالت في بيان صحفي، أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 2000 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينهم 423 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 80 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 1547 حالة.// انتهى //19:08ت م0167