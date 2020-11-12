المنامة 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واستلقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين اتصالًا هاتفيًا من الرئيس العراقي برهم صالح.وأعرب الرئيس العراقي خلال الاتصال الهاتفي عن خالص تعازيه ومواساته لملك البحرين في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة -رحمه الله-، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.من جانبه عبر الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن شكره وتقديره للرئيس برهم صالح على صادق مشاعره المعزية والمواسية في الفقيد الراحل.// انتهى //19:14ت م0172