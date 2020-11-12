الرياض 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسعقدت إدارة التطوير والمبادرات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، اجتماعًا عن طريق الاتصال المرئي لجميع العاملين في مراكز التدريب الإقليمية بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف العام على إدارة التطوير والمبادرات بندر الأحمدي، ومدير الإدارة عبدالله المنصور، ومشرف الإرشاد الاجتماعي بالمراكز خالد القرشي، والمشرف الطبي مجاهد خوجة، والمشرف الفني فهد مدهش، ومشرف التطوير محمد اليماني.وأكد الأحمدي خلال الاجتماع أهمية العمل بجدية داخل المراكز وإيضاح بعض النقاط التي تساهم في تطوير آلية العمل بها ومناقشة أدوار العاملين في الإدارة.وتطرق خالد القرشي بدوره إلى الحديث عن التدريب الرياضي والعلاقة الكبيرة بينه وبين بناء الشخصية الرياضية، مشيرًا إلى احتياجات اللاعب التي تساهم في تطور فكره الكروي وصولًا إلى إدارة الذات وتحقيق أعلى درجات الانضباطية.من جانبه ناقش الدكتور مجاهد خوجة آلية العمل (وفق البروتوكول الطبي) في التعامل مع اللاعبين وسط جائحة كورونا، لافتًا إلى أهمية التكاملية الفنية والإدارية والاجتماعية والطبية في تحقيق أهداف ورؤى وتطلعات إدارة التطوير والمبادرات ومراكز التدريب الإقليمية.واستعرض فهد مدهش الفرص الكبيرة التي توفرها مراكز التدريب الإقليمية للاعبين المنتمين لها، كما تطرق إلى خطة العمل وآلية التنظيم الزمنية والتي تتطلبها المرحلة للوصول إلى أهم الأهداف التي تسعى لتطوير اللاعب فكريًا وفنيًا وأدائيًا وتربويًا.وتناول محمد اليماني أبرز البرامج التطويرية والنقاط التي تحقق خصوصية العمل في إدارة التطوير والمبادرات ومراكز التدريب الإقليمية.وفي ختام الاجتماع قدم مدير إدارة التطوير والمبادرات عبدالله المنصور شكره لجميع طواقم العمل لتنفيذ الخطط الطبية والفنية والتدريبية والاجتماعية، كما استعرض آلية العمل الإداري في أخذ الموافقات لإقامة المباريات الودية والتي تعد أداة مهمة للكشف عن مدى تطور اللاعب فنيًا ومهاريًا، وكذلك احصائيات الموسم السابق ومستقبل مراكز التدريب الإقليمية.يذكر أن مراكز التدريب تنتشر في ثمان مدن بعدد 15 مركز، مركزين في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والدمام، والأحساء، وجازان، ومركز في تبوك.// انتهى //19:37ت م0175