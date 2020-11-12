الرياض 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسشاركت لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية في الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلةً برئيسها نزيه النصر في الاجتماع الثاني للجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي عُقد اليوم عن طريق افتراضيًا، وشهد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.وأشادت اللجنة باستجابة الاتحاد القاري والاتحادات الوطنية الأعضاء والاتحادات الإقليمية لآثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).// انتهى //19:37ت م0176