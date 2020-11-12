أبوظبي 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، تناول علاقات الصداقة وجوانب التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة.وتطرق الاتصال إلى مشاركة البلدين في قمة "مجموعة العشرين" التي ترأسها المملكة العربية السعودية والتوافق المشترك حول العديد من القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة.كما ناقش الجانبان تطورات جائحة "كورونا"، إضافة إلى بحث آخر تطورات القضايا والملفات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حولها.// انتهى //19:38ت م0177