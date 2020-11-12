المنامة 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء البحريني، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس العراقي برهم صالح.وأعرب الرئيس العراقي خلال الاتصال عن خالص تعازيه وصادق مواساته لولي عهد البحرين في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.من جانبه عبر ولي عهد البحرين عن بالغ شكره وتقديره للرئيس العراقي على صادق العزاء والمواساة في الفقيد.// انتهى //19:39ت م0178