جيزان 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسنفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان بالشراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية بجازان، عبر الاتصال المرئي اليوم ، لقاء بعنوان "بناء قدرات منظمات القطاع الثالث"، ضمن فعاليات ملتقى "نماء جازان" .وناقش اللقاء، الذي قدمه المدرب محمد بن قايد مهدي، عدة محاور منها تحديات التي تواجه منظمات القطاع الثالث ، ودورة حياة المنظمة، وتحديات كل مرحلة، وبناء وتطوير القدرات، وأدوات تقيم القدراتالجدير بالذكر أن الملتقى يشهد خمسة عشر لقاء تطويرياً ويستهدف منسوبي الجمعيات الأهلية ليتعرفوا على أفضل الممارسات العملية في مجالات إدارة العمل الاجتماعي وتنمية قدرات ومعارف الجمعيات الأهلية بمنطقة جازان والوقوف على التجارب التوعوية الملهمة في مجال قطاع التنمية ، ويستمر الملتقى حتى الثلاثين من الشهر نوفمبر الجاري.// انتهى //19:41ت م0179