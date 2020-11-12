المنامة 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء البحريني اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري.و أعرب رئيس الوزراء اللبناني خلال الاتصال الهاتفي عن صادق تعازيه وخالص مواساته لولي عهد البحرين في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله، داعيا المولى عز و جل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.من جانبه عبر ولي عهد البحرين عن شكره وتقديره، على مشاعر رئيس الوزراء اللبناني المعزية والمواسية في الفقيد الراحل.// انتهى //19:42ت م0180