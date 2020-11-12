سياسي / قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة
الخميس 1442/3/26 هـ الموافق 2020/11/12 م واس
الرياض 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت ـ ولله الحمد ـ مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه المملكة.
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