الكويت 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسأعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث إطلاق النار الذي استهدف مقر سفارة المملكة في مدينة لاهاي الهولندية.وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن هذا الاعتداء الآثم والجبان يمثل انتهاكا وتعديا على كل الأعراف والقوانين الدولية، مشيرة إلى وقوف وتضامن دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها.// انتهى //21:52ت م0197