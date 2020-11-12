الرياض 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسواصل الأهلي تصدره ترتيب الدوري الممتاز للكرة الطائرة في جولته السابعة بعدما تغلب على النصر بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة ليرتفع رصيده إلى 21 نقطة بالعلامة الكاملة فيما تجمد رصيد النصر عند 10 نقاط في المركز الخامس.وتمكن الترجي من تحقيق الفوز على حساب الموج بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل ليرتفع رصيده إلى 19 نقطة محتلاً المركز الثاني مؤقتا فيما بقي الموج على رصيده السابق ثلاث نقاط في المركز العاشر.// انتهى //22:02ت م0199