جدة 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة (مفخخة) اليوم باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها في الأجواء اليمنية.وأكد العثيمين مجدداً وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.// انتهى //22:03ت م0200