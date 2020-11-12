الخرطوم 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسالتقى رئيس مفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج بالسودان اللواء الركن عبد الرحمن عبدالحميد اليوم بوفد من الهيئة الحكومية للتنمية "الإيغاد" برئاسة الدكتور أليو قرنق.واستمع الوفد إلى شرح حول جهود المفوضية في نزع السلاح وإعادة إدماج المقاتلين، خاصة عقب اتفاق السلام الذي وُقِّع مؤخرا في جوبا ويتطلب حضورا فاعلا للمفوضية في المرحلة المقبلة.//انتهى//22:07ت م0201