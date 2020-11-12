الرياض 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسواصل المنتخب السعودي الأول اليوم تدريباته ضمن المعسكر الإعدادي المقام في مدينة الرياض، تزامنًا مع أيام FIFA خلال الشهر الجاري الذي يأتي ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.وتركّزت الحصة التدريبية التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد" على تطبيق اللاعبين لتمرين تكتيكي مكثّف، تلاه مناورة على كامل مساحة الملعب، قبل أن تختتم بمران على الكرات الثابتة.واكتفى اللاعبان نواف العابد وزياد الصحفي بتطبيق تمارين خاصة في الصالة الرياضية برفقة الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، وذلك بعد تعرض نواف العابد لإصابة عضلية في الفخذ، وزياد الصحفي لإصابة في الساق.ويختتم المنتخب في السادسة من مساء غدٍ تحضيراته لمواجهة منتخب جامايكا، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.// انتهى //22:07ت م0205