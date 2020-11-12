الرياض 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسطبّق المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 23 عامًا سعد الشهري اليوم، تمارين تكتيكية للاعبين بهدف تطوير اللعب من منتصف الملعب، خلال الحصة التدريبية التي أقيمت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن المعسكر الإعدادي الذي يأتي في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.ويواصل المنتخب الوطني غدًا تحضيراته لمباراة منتخب جنوب أفريقيا الودية بحصة مسائية في تمام الساعة الخامسة، على ذات الملعب.واستبعد الجهاز الفني للمنتخب اللاعب فهد الحربي، بعد أن أوضحت الفحوصات الطبية إصابته مع ناديه بكسر في الغضروف العظمي للضلع الثامن من الجهة اليسرى.يُذكر أن المنتخب الأولمبي تحت 23 عامًا أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد حصوله على أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند يناير الماضي التي حلّ خلالها في المركز الثاني.// انتهى //22:18ت م0209