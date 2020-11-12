القاهرة 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب كما خُفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس أيضاً ليصل إلى 8.75%.وأشار البنك المركزي، في بيان اليوم، إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر للشهر الثاني على التوالي ليسجل 4.5% في أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 3.7% في سبتمبر الذي سبقه.//انتهى//22:34ت م0215