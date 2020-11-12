الرياض 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واستستكمل بعد غد السبت مباريات الجولة السابعة من الدوري الممتاز لكرة الطائرة بأربعة لقاءات.في المباراة الأولى يلتقي الهلال مع مضيفه الابتسام على صالة نادي الهلال، ويحل الاتحاد ضيفاً على السلام في صالة وزارة الرياضة بالدمام، فيما يلتقي الخليج وضمك في صالة نادي الخليج بسيهات، فيما تأجلت مباراة الفيصلي مع الوحدة المقرر أن تقام بصالة وزارة الرياضة بالمجمعة.// انتهى //22:48ت م0216