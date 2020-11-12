رياضي / الدوري الممتاز لكرة الطائرة يستكمل الجولة 7 بعد غدٍ السبت
الخميس 1442/3/26 هـ الموافق 2020/11/12 م واس
الرياض 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس
تستكمل بعد غد السبت مباريات الجولة السابعة من الدوري الممتاز لكرة الطائرة بأربعة لقاءات.
في المباراة الأولى يلتقي الهلال مع مضيفه الابتسام على صالة نادي الهلال، ويحل الاتحاد ضيفاً على السلام في صالة وزارة الرياضة بالدمام، فيما يلتقي الخليج وضمك في صالة نادي الخليج بسيهات، فيما تأجلت مباراة الفيصلي مع الوحدة المقرر أن تقام بصالة وزارة الرياضة بالمجمعة.
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22:48ت م
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