الجزائر 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسأعلن رئيس المجلس الدستوري الجزائري كمال فنيش مساء اليوم، عن النتائج النهائية لاستفتاء تعديل الدستور الذي جري في الأول من نوفمبر الجاري.وأوضح فنيش أن الدستور الجديد نال موافقة 3.356.091 أي بنسبة 66,80 بالمائة من الناخبين البالغ عددهم 5.661.551 ناخباً داخل الجزائر والمغتربين المقيمين في الخارج.وأضاف أن نسبة المشاركة الشعبية في الاستفتاء بلغت 23,84 بالمائة.وينتظر أن يصادق الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون على الدستور الجديد، وإصداره في الجريدة الرسمية للدولة.// انتهى //23:09ت م0220