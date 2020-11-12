الرياض 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسحقق الرباع السعودي علي مجيد خليتيت الميدالية البرونزية في منافسات النتر بوزن 49 كجم ببطولة العالم الافتراضية للناشئين لرفع الأثقال، والمنظمة من قبل اتحاد البيرو لرفع الأثقال، وتستمر حتى الـ18 من شهر نوفمبر الجاري، بعد تمكنه من رفع 95 كيلو في لعبة النتر ليحل ثالثاً في أول بطولة عالمية يشارك فيها.وتعد هذه البطولة إحدى البطولات العالمية الرسمية المدرجة ضمن روزنامة الاتحاد الدولي للعبة، والتي كان من المقرر إقامتها في العاصمة البيروفية ليما، وبسبب ظروف جائحة كورونا المستجد أقيمت افتراضياً عن بعد، بمشاركة أقوى الرباعين العالميين.ويستكمل اليوم أخضر رفع الأثقال مشاركته في بطولة العالم، ففي منافسات وزن 61 كجم الرباع حسن المرزوق، فيما يشارك جواد القيصوم بمنافسات وزن 67 كجم، وحسين الدحيليب في منافسات وزن 73 كجم.ورفع الرباع السعودي علي خليتيت تهنئته بالإنجاز الذي حققه لخادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين والقيادة الرياضة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة و رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية وللشعب السعودي.// انتهى //23:12ت م0222