ينبع 26ربيع الأول 1442هـ الموافق 12نوفمبر 2020م واسدشّن مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي اليوم، ملتقى الأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2020م افتراضيًا، بتنظيم من النشاط الطلابي عبر تطبيق "zoom"، بحضور مديرة إدارة النشاط الفني والمهني بالإدارة العامة للنشاط الطلابي - بنات الدكتورة منال عبدالكريم الرويشد وعدد من القيادات التعليمية، وسيدات الأعمال والجهات المشاركة ، وشمل الملتقى العديد من الورش التدريبية ( التعليم وريادة الأعمال ، أساسيات ريادة الأعمال ، كيف تبدأ مشروعك الريادي ،الوعي المالي والادخار ،إستراتيجيات التسويق الرقمي ) بالإضافة للمعرض الافتراضي المقام بهذه المناسبة، وعدد من المداخلات والتوصيات العلمية .وأوضحت رئيسة قسم نشاط الطالبات بتعليم ينبع نعيمة العلوني أن مبادرة "ريادي" هي إحدى مبادرات برنامج التحوُّل الوطني 2020 المنفَّذة في وزارة التعليم، التي تؤكد على تعزيز القيم والمهارات للطلبة وتهيئتهم لسوق العمل، وبناء منظومة شاملة ومترابطة ومستديمة تكون داعمة لريادة الأعمال في مراحل التعليم، من خلال غرس وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والاستثمار والعمل الحر، وتوفير البيئة الخاصة والملائمة في التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية المملكة 2030.وأشادت العلوني بجهود فريق عمل مبادرة "ريادي" بتعليم ينبع، من خلال التثقيف بالمبادرة وإكساب الطالبات مهارات سوق العمل، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، والتحفيز على العمل الحر والاستثمار، لإعداد جيل ريادي طموحاته عنان السماء ورسالته إيجاد بيئة تعليمية مجتمعية محفزة لنشر ثقافة وريادة الأعمال والاستثمار وتوليد الفرص.وفي شأنٍ متصل نفذ مركز التميز بتعليم المحافظة ممثلاً بقسم التميز المؤسسي، عددًا من البرامج التدريبية الافتراضية المتخصصة في نشر وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي، والتي استهدفت أكثر من 100 متدربة من القيادات التعليمية في الإدارة ومدارس التعليم، بالتنسيق مع قسم التدريب والتطوير المهني بتعليم المحافظة .وأوضحت رئيسة قسم التميز المؤسسي بتعليم ينبع منى يوسف الغامدي، أن هذه البرامج تأتي ضمن خطة معتمدة من مدير مركز التميز ،بما يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة التعليمية في إدارة التعليم، مشيرةً إلى أن البرامج التدريبية تضمنت محاور : بناء مؤشرات الأداء الاحترافية في المؤسسات التعليمية، منهجية التميز المؤسسي الأوربي EFQM2020، معايير السعادة المؤسسية وجودة الحياة في بيئة العمل .وأبانت "الغامدي" أنه بدأ العمل فعليًا في متابعة معايير التميز المؤسسي وتعميمها على كافة الأقسام ومكاتب التعليم، وجمع المنجزات والتقارير والفعاليات المنفذة لتفعيل دور إدارة المعرفة وتبادل الخبرات المؤسسية، من أجل مزيد من العطاء المتميز وتحفيز كافة فرق العمل في إدارة تعليم المحافظة.//انتهى //00:08ت م0226