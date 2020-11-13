نيويورك 26 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، تراجعاً حاداً عند إغلاق جلسات التداول اليوم، مع تزايد عدد الإصابات الأمريكية بكوفيد-19.وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 358.48 نقطة بما يعادل 1.22 بالمئة إلى 29039.15 نقطة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 38.94 نقطة أو 1.09 بالمئة ليسجل 3533.72 نقطة.وهبط المؤشر ناسداك المجمع 84.98 نقطة أو 0.72 بالمئة إلى 11701.45 نقطة.// انتهى //00:51ت م0232