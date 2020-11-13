مسقط 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسأدانت سلطنة عمان حادث إطلاق النار الذي استهدف مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي بمملكة هولندا.وأوضحت الخارجية العمانية أن الحادث يعتبر انتهاكا للقوانين الدولية والقيم الإنسانية، مؤكدة تضامنها مع المملكة ضد هذا الاعتداء الآثم، كما تؤكد على أهمية حماية أمن البعثات الدبلوماسية ورعايا الدول في الخارج.// انتهى //01:05ت م0237