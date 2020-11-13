سياسي / سلطنة عمان تدين حادث إطلاق النار على سفارة المملكة في لاهاي
الجمعة 1442/3/27 هـ الموافق 2020/11/13 م واس
مسقط 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس
أدانت سلطنة عمان حادث إطلاق النار الذي استهدف مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي بمملكة هولندا.
وأوضحت الخارجية العمانية أن الحادث يعتبر انتهاكا للقوانين الدولية والقيم الإنسانية، مؤكدة تضامنها مع المملكة ضد هذا الاعتداء الآثم، كما تؤكد على أهمية حماية أمن البعثات الدبلوماسية ورعايا الدول في الخارج.
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