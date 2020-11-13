عدن 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسأحبط الجيش اليمني، محاولات لمليشيا الحوثي الانقلابية لاستعادة مواقع خسرتها مؤخرا في شمالي محافظة الجوف، شمال شرق اليمن.وقال رئيس عمليات قوات حرس الحدود وقائد لواء الحسم في الجيش اليمني العميد هادي الجعيدي، إن قوات تابعة للواء الحسم، أفشلت محاولة تسلل لعناصر من المليشيا المتمردة، المدعومة من إيران، حاولت من خلالها استعادة جبال نابص في جبهة القعيف، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.وأشار إلى أن مواجهات عنيفة دارت بين الجانبين، عقب محاولة المليشيا الحوثية التقدم باتجاه جبال المطابق والربعة، وبعض مواقع جبهة القعيف الاستراتيجية، شمالي محافظة الجوف.// انتهى //02:06ت م0245