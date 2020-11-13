جيزان 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واساختتمت جمعية "الأنامل المبدعة" للحرف والمهن بمنطقة جازان اليوم، المرحلة الثانية من مشروع أناملنا المبدعة، الذي تنظمه بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية لتطوير وتنمية مهارات الحرفيات.وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية عائشة بنت محمد الشبيلي، أن المرحلة الثانية تضمنت ثماني دورات تدريبية في ثقافة العمل الحر، والتخطيط المالي، وكيفية البدء في تأسيس مشروع، والتسويق الذكي، ومهارات الادخار الشخصي، بهدف تنمية مهارات الحرفيات وتطوير قدراتهن للارتقاء بجودة المنتجات الحرفية السعودية وتسويقها وتعزيز الجانب الاقتصادي لصناعة الحرف اليدوية، مفيدة أن المشروع يستهدف الأسر المنتجة والحرفيات في المنطقة وصاحبات المشاريع الصغيرة، مبينة أن عدد المستفيدات من المرحلة الثانية بلغ أكثر من ١٢٠حرفية.// انتهى //02:16ت م0247