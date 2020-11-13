العيدابي 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسسلّمت جمعية البرّ الخيرية بمحافظة العيدابي، 21 كشكًا لـ 21 أسرة منتجة بمهرجان التسوق والترفيه، الذي ينطلق غدًا بساحة المركز الحضاري بالمحافظة.وأوضح رئيس الجمعية يحيى بن سليمان الغزواني، أن الجمعية تسعى لدعم الأسر وأتاحت الفرصة لها لعرض منتجاتها وتسويقها عبر المهرجان، لافتًا النظر إلى أن مشاركة الأسر تشمل العديد من المعروضات والمنتجات والمشغولات والصناعات الخزفية، وأعمال زينة النباتات العطرية والتحف والمقتنيات الفنية، وإنتاج العطور، والمأكولات والحلوى الشعبية.// انتهى //02:17ت م0248