صبيا 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسصرفت جمعية التنمية الأسرية بمحافظة صبيا اليوم، دفعة من المساعدات المالية للشباب المقبلين على الزواج، ضمن مبادرة الجمعية لتخفيف الأعباء المالية وتيسير الزواج على الشباب.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية إبراهيم كداف، أن الجمعية دعمت 28 شاباً بمبلغ 140 ألف ريال لكل أسرة 10 آلاف ريال، مشيراً إلى أن الجمعية قدمت عدداً من الدورات التدريبية في الجانب الاجتماعي والشرعي والصحي لتأهيل المستفيدين لقيادة الأسرة بنجاح وتجويد الحياة الأسرية وتوعية الشباب المقبلين على الزواج بكيفية حل المشكلات الاسرية.// انتهى //02:57ت م0250