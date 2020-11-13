جدة 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل, مستشار خادم الحرمين الشريفين , أمير منطقة مكة المكرمة و تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية , ومنظمة الإيكاهو الدولية, بدأت اليوم منافسات بطولة منطقة مكة المكرمة الدولية فئة (ب) الحادية عشرة لجمال الجواد العربي 2020 بمحافظة جدة ,والتي تستمر ثلاثة أيام بتنظيم مزرعة الصواري.وتنافست اليوم 148 خيلا في 8 فئات من الأول (أ) مهرات أعمار سنة حتى الفئة الرابعة أفراس أعمار 4-6 سنوات تأهل منها 16 خيلا إلى النهائيات التي ستقام يوم السبت القادم .ومن المقرر أن تقام يوم غد بمشيئة الله منافسات 7 فئات لـ 140 رأسًا من الخيل من الفئة الخامسة أفراس أعمار 7-9 سنوات حتى الفئة التاسعة أمهار أعمار 3 سنوات.// انتهى //03:03ت م0251