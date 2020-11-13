جازان 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسيقيم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، ممثلاً في مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الريث برنامجاً دعوياً بعنوان ( تحقيق التوحيد )،ينفذه عدد من الدعاة والمشايخ الفضلاء غداً في مساجد وجوامع المحافظة.و يهدف البرنامج إلى بيان أهمية التوحيد ووجوب تحقيقه ليكون الإسلام صحيحاً كما يركز البرنامج على أنواع التوحيد وشرح كلٍ على حده.// انتهى //03:05ت م0253