ثقافي / تحقيق التوحيد برنامج دعوي بدعوة الريث بجازان
الجمعة 1442/3/27 هـ الموافق 2020/11/13 م واس
جازان 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واس
يقيم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، ممثلاً في مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الريث برنامجاً دعوياً بعنوان ( تحقيق التوحيد )،ينفذه عدد من الدعاة والمشايخ الفضلاء غداً في مساجد وجوامع المحافظة.
و يهدف البرنامج إلى بيان أهمية التوحيد ووجوب تحقيقه ليكون الإسلام صحيحاً كما يركز البرنامج على أنواع التوحيد وشرح كلٍ على حده.
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03:05ت م
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