تبوك 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسعقد المجلس البلدي بمحافظة تيماء أمس، اجتماعه الـ 57 , برئاسة رئيس المجلس حابس بن عبدالله العنزي، وبحضور مدير مرور محافظة تيماء الرائد عبدالمجيد بن عبدالكريم السمران، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر المجلس البلدي بمدينة تيماء.وأكد المجلس في مستهل اجتماعه على أهمية دور التنسيق والتعاون بين الإدارات الحكومية بالمحافظة وضرورة توحيد الجهود سعياً لتحقيق التكامل، بما يحقق تطلعات وتوجيهات القيادة الحكيمة التي تنص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.بعد ذلك بحث المجلس مع مدير إدارة المرور بالمحافظة، آلية العمل على إيجاد انسيابية للحركة المرورية في عدد من التقاطعات والمحاور بطرق وشوارع مدينة تيماء أو التي تربطها بالمراكز والقرى التابعة.واختتم المجلس اجتماعه بمناقشة عدد من المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس في دفع عجلة التنمية في عموم المحافظة.// انتهى //03:16ت م0254