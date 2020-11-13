واغادوغو 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسأعلنت الحكومة في بوركينافاسو اليوم عن مقتل 14 جنديا بكمين نصبه لهم ارهابيون قبل نحو أسبوع من الانتخابات الرئاسية.وأفادت وزارة الاتصالات في بوركينافاسو في بيان اليوم أن 14 جنديًا قتلوا وأصيب ثمانية آخرون في إقليم أودالان الشمالي قرب الحدود مع مالي والنيجر، مضيفة أن قوات الدفاع والأمن منتشرة في المنطقة وتجري عمليات بحث وتعقب لمنفذي هذا الهجوم.وتفاقم انعدام الأمن في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا هو القضية الرئيسية في الانتخابات التي ستجرى في 22 نوفمبر الجاري، حيث يسعى الرئيس روش مارك كابوري للفوز بولاية ثانية.وقتلت جماعات إرهابية لها صلات بتنظيمي القاعدة و "داعش" مئات الجنود والمدنيين في السنوات القليلة الماضية وأججت صراعًا عرقيًا في إطار أزمة أمنية أوسع في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.// انتهى //03:34ت م0256