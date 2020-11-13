الرياض 26 ربيع الأول 1442هـ الموافق 12 نوفمبر 2020م واسنوَّه معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، بمضامين حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي تناول من خلاله الإنجازات التي حققتها المملكة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا استمرار توجيهات القيادة الرشيدة في سبيل القضاء على الفساد وتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام.وأشار معاليه، إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة المستمرة والحازمة نحو مكافحة الفساد كان لها بالغ الأثر فيما تحقق من جهود في هذا المجال.وثمن الدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في سبيل تنفيذ مهامها واختصاصاتها.وسأل معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الله عز وجل، أن يُديم الصحة والعافية على خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وأن يُمدهما بالتوفيق والسداد، وأن يُديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار والنماء.// انتهى //03:39ت م0257