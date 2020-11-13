باماكو 26 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسبدأ رئيس السلطة الانتقالية في مالي، باه نداو، اليوم، جولة أفريقية، هي الأولى منذ توليه سدة الحكم في البلاد، منذ شهر أغسطس الماضي.وأفادت الرئاسة المالية أن جولة باه نداو، ستشمل 4 دول أفريقية في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا " ايكواس " هي غانا، وتوغو، والسنغال، وغينيا بيساو.وأوضحت أن باه نداو، سيبدأ جولته بزيارة إلى غانا، التي تتولى حاليًا رئاسة مجموعة دول "إيكواس"، سيجري خلالها على مدى يومين مباحثات مع نظيره الغاني نانا أكوفو أدو، حول التعاون بين البلدين في العديد من المجالات بينها الاقتصاد والصحة والأمن والعدالة .// انتهى //04:05ت م0259