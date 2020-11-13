نيويورك 26 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 12 نوفمبر 2020 م واسالتقى معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء اليوم افتراضياً، وزير خارجية جمهورية غينيا مامادي توري، حيث تستعد غينيا لتولي رئاسة مجموعة الـ77 والصين العام المقبل.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، كما تم مناقشة أولويات جمهورية غينيا خلال رئاستها لأكبر مجموعة اقتصادية وهي مجموعة ٧٧ والصين، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.// انتهى //05:01ت م0268