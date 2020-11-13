الرياض 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خطاب الملك أمام الشورى.. منهاج عمل للمؤسسات وإشراك للمواطن في القرارولي العهد: ملف البطالة أولوية وهدفنا التالي تحسين دخل المواطنأمير القصيم يتسلم تقرير التجمع الصحي ويلتقي مدير فرع بنك التنمية الاجتماعيةأمير الباحة يطلع على مبادرة "مطابق ومضمون" للحفاظ على جودة العسلسفارات عدة دول تدين اعتداء جدة الفاشل«مجلس وزراء الداخلية العرب» يؤكد وقوفه التام مع المملكةفيصل بن عياف يعتمد تصاميم ثلاث حدائق جديدة بحي المهديةدراسة تطويرية للمناطق الجبلية في جازانالصحة: تراجع عدد الإصابات وارتفـاع حــالات التـعافـيالسيناريوهات المحتملة لمعركة البيت الأبيضسبعة قتلى في تحطم مروحية لـ"المراقبين الدوليين" بسيناءالصحة العالمية: كورونا «لم يسأم منا»السودان يعيد فتح مخيم مغلق لاستقبال اللاجئين الإثيوبيينالاحتلال يكثف البناء الاستيطاني في القدس// يتبع //06:01ت م0003