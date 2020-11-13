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الجمعة 1442/3/27 هـ الموافق 2020/11/13 م واس
الرياض 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خطاب الملك أمام الشورى.. منهاج عمل للمؤسسات وإشراك للمواطن في القرار
ولي العهد: ملف البطالة أولوية وهدفنا التالي تحسين دخل المواطن
أمير القصيم يتسلم تقرير التجمع الصحي ويلتقي مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية
أمير الباحة يطلع على مبادرة "مطابق ومضمون" للحفاظ على جودة العسل
سفارات عدة دول تدين اعتداء جدة الفاشل
«مجلس وزراء الداخلية العرب» يؤكد وقوفه التام مع المملكة
فيصل بن عياف يعتمد تصاميم ثلاث حدائق جديدة بحي المهدية
دراسة تطويرية للمناطق الجبلية في جازان
الصحة: تراجع عدد الإصابات وارتفـاع حــالات التـعافـي
السيناريوهات المحتملة لمعركة البيت الأبيض
سبعة قتلى في تحطم مروحية لـ"المراقبين الدوليين" بسيناء
الصحة العالمية: كورونا «لم يسأم منا»
السودان يعيد فتح مخيم مغلق لاستقبال اللاجئين الإثيوبيين
الاحتلال يكثف البناء الاستيطاني في القدس
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