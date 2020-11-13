وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي جاءت بعنوان ( خارطة الطريق.. وطموح المستقبل ) : كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- عند افتتاح أعمال السنة الأولـى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله-، التي ورد في نصها: منذ أن وحد جلالـة الملـك عبدالـعزيز - رحمه الله- المملكة العربية السعودية وهي تأخذ بمبدأ الـشورى، مما أسهم في تعزيز مسيرتها التنموية الشاملة لتحقيق ما تصبو إليه من أمن ورخاء وازدهار.وتابعت : وإننا نفخر بما شرفنا الله به من خدمة الحرمين الـشريفين، وتوفير كل سبل الـراحة لـضيوف الـرحمن من حجاج ومعتمرين، وقد حرصنا على إقامة الـركن الخامس من أركان الإسلام رغم الظرف الاستثنائي المتمثل بجائحة كورونا المستجد الـتي أصابت الـعالـم، ودفعنا المزيد من احتياطات السلامة والوقاية، فاقتصر الحج على عدد محدود من مواطنين ومقيمين، لضمان صحة الحجيج، لقد أثمرت جهود بلادكم في التصدي المبكر للحد من آثار الجائحة، وهو ما ساهم في تدني انتشار العدوى وانخفاض أعداد الحالات الحرجة ولله الحمد.وبينت : وأكرر شكري لإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي المواطنين والمقيمين، على تفهمهم وتعاونهم في اتباع التعليمات وتنفيذ الإجراءات، كما أشكر أجهزة الـدولـة كافة، على جهودهم في مواجهة الجائحة، وإني لأشكر من هذا المقام أبنائي الجنود البواسل في الحد الجنوبي، وأدعو لهم بالثبات، ولشهدائنا بالجنة.وواصلت : إلـى أن قال - أيده الله-: رؤية المملكة 2030 هـي خارطة الـطريق لمستقبل أفضل لـكل مَ نْ يعيش في هـذا الـوطن الطموح، فقد أسهمت الرؤية خلال مرحلة البناء والتأسيس في تحقيق مجموعة من الإنجازات على عدة أصعدة، أبرزها تحسين الخدمات الحكومية، ورفع نسبة التملك في قطاع الإسكان، وتطوير قطاعات الـترفيه والـرياضة والـسياحة، واستقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تمكين المرأة وتفعيل دورها في المجتمع وسوق العمل، ونستعد حاليا لمرحلة دفع عجلة الإنجاز التي تتسم بتمكين المواطن، وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر، وزيادة فاعلية التنفيذ.// يتبع //06:01ت م0005