وكتبت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( سياسة رشيدة ) : الخطاب الضافي الذي وجهه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لدى افتتاحه، حفظه الله، أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، حمل مضامين مهمة، أبرزت سياسة المملكة على المستويين المحلي والخارجي وجهودها؛ من أجل عالم آمن ومستقر.وأكدت : وقد أكد الملك المفدى تواصل إنجازات الرؤية الطموحة في الفترة القادمة لمواصلة النهضة الشاملة، وتمكين المواطن وتعزيز مشاركة القطاع الخاص واستئصال الفساد وتوفير المسكن الملائم وتطوير العديد من القطاعات وجذب الاستثمارات وتوفير كل سبل الراحة لضيوف الرحمن ومكافحة التطرف والإرهاب.وواصلت : وعلى الصعيد الدولي، دعا، حفظه الله، المجتمع الدولي للتصدي بحزم للمشروع الإيراني الإقليمي الداعم للإرهاب والتطرف وتأجيج الطائفية وسعيه لحيازة أسلحة الدمار الشامل وتطوير برنامج الصواريخ البالستية؛ مما يهدد السلم والأمن الدوليين.وقالت : وأكد الخطاب الملكي على مساندة الأشقاء لتجاوز كافة التحديات ومن ذلك دعم الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة، ومساندة العراق، لتحقيق استقراره ونمائه وحفاظه على مكانته في محيطه العربي وتأييد الحل السلمي للأزمة السورية، والتطلع إلى تدشين عهد جديد يحقق الأمن والسلام والسيادة والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق وأهمية دعم السودان .// يتبع //06:01ت م0006