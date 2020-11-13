وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( تنمية محلية وريادة عالمية ) : وضع خطاب خادم الحرمين الشريفين السنوي في مجلس الشورى مسارا للعمل لعام كامل، ورسم بوضوح الخطوط العريضة للسياسة الداخلية والخارجية وأيضا الاقتصادية، وبين مواقف السعودية إزاء أهم القضايا العربية والإقليمية والدولية والمتغيرات والمستجدات في المنطقة والعالم. إذن بكل تأكيد خطاب سياسي اقتصادي ذو طابع عالمي، فالسعودية اليوم لها ثقل عالمي كبير من خلال رئاستها اجتماعات مجموعة الدول العشرين، كما أن سياستها النفطية تحدد اتجاهات الاقتصاد العالمي والنمو وحركة الأسهم وأدوات الدين.وكما قال الملك في خطابة السنوي إن الله جل وعلا قد شرف المملكة بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، ولم يتأخر ملوكها السابقون وحتى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين عن بذل الغالي والنفيس لإنجاز المشاريع التطويرية الكبرى خدمة للحجاج والزوار والمعتمرين، لكن هذا العام كان يمثل تحديا منقطع النظير لم يشهد التاريخ الإسلامي له مثيلا، فالمملكة التي تضع خدمة الحجاج والإشراف على الحج كأهم معايير النجاح السنوية قابلت هذا العام تحدي وباء كورونا، وكان أقرب الحلول التي يقدمها التاريخ هو إيقاف الحج لهذا العام، لكن المملكة تقبل التحديات مهما عظمت ولقد وجه خادم الحرمين الشريفين بأن يتم الحج هذا العام كإحدى أهم شرائع الإسلام المقدسة، ورغم التحدي تم تنفيذ خطة أمنية صحية كانت كفيلة بأن يشهد التاريخ للمملكة بعدم توقف الحج مهما كانت الصعوبات، وأيضا ضمان سلامة الحجاج في المقام الأول والعالم أجمع من انتشار المرض بصورة لا يمكن السيطرة عليها.وأكدت : في خطاب الملك لأبنائه المواطنين ومن قبة "الشورى"، يؤكد أهمية رؤية المملكة 2030، وأننا بحول الله قد نجحنا في عبور مرحلة البناء والتمكين للرؤية ولمبادراتها بل لقد جاء الكثير من الثمار بصورة أسرع مما هو مخطط لها، وبلغت المملكة ذروة التقدم في عديد من المؤشرات الدولية في التنافسية وسهولة الأعمال وجذب الاستثمارات والتنافسية الرقمية، والآن نحن نمر بمرحلة تسريع التنفيذ وتمكين القطاع الخاص وتحسين سوق العمل، هذه الرؤية التي انطلقت قبل نحو أربعة أعوام كانت بفضل الله هي المرتكز للنجاح الكبير الذي تحقق حتى الآن في قيادتنا لمجموعة العشرين وهي الرؤية التي تلهمنا وتلهم العالم بضرورة تعزيز التنمية وتحفيز التعاون العالمي وصناعة مستقبل مزهر للإنسان.وتابعت : وكما أشار الملك في خطابه إلى أن قيادة المملكة للمشهد العالمي ودعوتها لعقد قمة استثنائية لمواجهة تداعيات كورونا ما هي إلا تأكيد على دورها الريادي والقيادي والاستراتيجي. ولأن الخطاب الملكي السنوي يعبر عن سياسات المملكة للعام المقبل فإن العالم من شرقه إلى غربه يترقب السياسة النفطية السعودية فهي دون أدنى شك تعد أحد أهم عوامل استقرار الاقتصاد العالمي ونحن ندرك هذه المكانة جيدا ولهذا أكد الملك الحرص دوما على اتباع سياسة متزنة ومتوازنة تراعي مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهذه السياسة التي ترفع شعار الخير للجميع هي سياسة سعودية راسخة والخطاب الملكي يشيد بذلك الدور الضخم الذي قامت به المملكة لتحقيق الاستقرار لسوق النفط العالمية من خلال مبادرتها في خفض الإنتاج لتحقيق التوازنات المطلوبة في إطار دورها المحوري ضمن مجموعة دول "أوبك +" لتسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها.// انتهى //06:01ت م0007