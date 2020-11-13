جدة 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسأتلفت أمانة محافظة جدة 10,108 كيلوجرامات من الفواكه والخضروات داخل السوق المركزي بحي الصفا خلال الربع الثالث من عام 2020م وذلك لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فيما صادرت 38,657 كيلوجراماً من المواد المعروضة لمخالفات متنوعة وجرى تسليم جميع المصادرات للجمعية الخيرية للاستفادة منها.وأوضح مدير سوق الخضار المركزي بأمانة جدة إبراهيم بن حسين شبعاني أن الأمانة نفذت 168 زيارة ميدانية خلال الربع الثالث شملت 448 نشاطاً قائماً وأسفرت عن رصد 71 مخالفة، مشيراً إلى تواصل الجولات الرقابية على السوق المركزي للتأكد من تحقق الاشتراطات الصحية في كل ما يعرض على المستهلكين والتحقق من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وأضاف شبعاني أن الأمانة في إطار سعيها لتحسين سوق الخضار المركزي وتطويره نفذت أعمال تحسينات على المباسط شملت تنفيذ إصلاحات وعمل فواصل بين المباسط بارتفاع 120 سم، ورش أرضية المباسط بمادة الآيبوكسي العازلة، بجانب تركيب أرفف (استاندات) داخل المباسط لعرض البضائع عليها، لافتاً إلى أن السوق سيخضع لمراحل تطوير أوسع خلال الفترة القريبة القادمة.// انتهى //09:20ت م0014