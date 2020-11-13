القاهرة 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع عدد من كبار المسؤولين اليونانيين، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وكشفت عن مدى توافق الرؤى بين الدولتين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.وتحدثت عن فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني (T-1) التي اختتمت أمس بالبحر المتوسط، وتضمنت عددًا من الأنشطة المختلفة ذات الطابع الاحترافي منها تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة وتدريب لتبادل وسائط الإبرار البحري بين الجانبين وتدريب لحماية السفن التي تحمل شحنات مهمة وتأمينها مع التدريب على عمليات الاعتراض البحري طبقًا للمواثيق والقوانين الدولية.ورصد صحف الجمعة، الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، الموافقة على "شرعنة" نحو 1700 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.وأشارت إلى اتفاق طرفي النزاع الليبي على تنظيم انتخابات في غضون 18 شهرًا، خلال المباحثات الجارية في تونس برعاية الأمم المتحدة، ومواصلة اجتماعاتهم لبحث تشكيل الحكومة الجديدة وصلاحياتها خلال الفترة الانتقالية.ونشرت صحف القاهرة تحذير الأمم المتحدة من كارثة إنسانية بإقليم تيجراي شمال أثيوبيا مع استمرار القتال هناك بين الجيش الأثيوبي وقوات جبهة تحرير الإقليم، وتشديدها على عدم قدرة وكالات الإغاثة في توفير الإمدادات الصحية والغذائية للمتضررين من الصراع.// انتهى //09:39ت م0015