إسلام آباد 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تسجيل باكستان أعلى حصيلة للوفيات بفيروس كورونا خلال يوم واحد الأربعاء الماضي حيث توفي 34 مصابًا بالفيروس القاتل الذي يواصل الانتشار في باكستان ضمن موجته الثانية، مشيرة إلى وفاة رئيس محكمة بيشاور العليا القاضي وقار أحمد الليلة الماضية بفيروس كورونا.وتناقلت تأكيد منظمة الصحة العالمية عزمها على مواصلة التعاون مع باكستان لمساعدتها في التغلب على وباء فيروس كورونا.واهتمت صحف الجمعة بعزم باكستان والاتحاد الأوروبي على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات سياسية والاقتصادية والتعامل مع جائحة كورونا.وتطرقت إلى تعرض سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي بمملكة هولندا لحادث إطلاق نار جبان.وأشارت إلى مقتل عزيز يولداش زعيم حركة أوزباكستان المتطرفة في عملية مداهمة شنتها القوات الأفغانية في ولاية فارياب الواقعة شمال البلاد.وواصلت صحف باكستان تطورات جائحة كورونا حيث يعصف الوباء في موجته الثانية مختلف دول العالم لاسيما الولايات المتحدة والهند والدول الأوروبية.// انتهى //09:48ت م0016