رام الله 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - استمرار وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إذ شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، بشق طريق استيطانية شرق يطا جنوب الخليل.وأوردت صحف فلسطين أقوال الأمين العام لتجمع أسر الشهداء محمد صبيحات: "إن عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم في "مقابر الأرقام" بلغ 304 شهداء، مرّ على بعضها أكثر من 40 عامًا".وتابعت مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين، حيث وصل عدد المعتقلين خلال شهر أكتوبر الماضي 446 فلسطينيًا، من الأرض الفلسطينية المحتلة، من بينهم 63 طفلا، و16 امرأة.وتحدثت صحف رام الله عن دعوة وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، المجتمع الدولي لضرورة تحمل مسؤولياته، والتحرك الفوري العاجل لمعالجة الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا".وواصلت تغطية أخبار فيروس كورونا إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 5 وفيات، و823 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و657 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.ولفتت الصحف النظر إلى ما أفادت به وزارة الخارجية الفلسطينية، بتسجيل ثلاث حالات وفاة و60 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات إلى 292 والإصابات إلى 6955، منذ بدء الجائحة.وتطرقت إلى موافقة بلدية القدس التابعة للاحتلال الإسرائيلي ، على بناء 108 وحدات استيطانية جديدة في ما يعرف بحي "رمات شلومو" في القدس المحتلة.وأخبرت صحف فلسطين عن إعلان منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في تقرير، أن الحصبة تسببت في وفاة نحو 207 آلاف و500 شخص حول العالم، العام الماضي.// انتهى //10:12ت م0018