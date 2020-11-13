طرابلس 27 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 13 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، مواصلة ملتقى الحوار الليبي بتونس وسط تفاؤل بين جميع المشاركين بضرورة التوصل لاتفاقات تنهي الانقسامات، موضحة أن المشاركين في الحوار السياسي اتفقوا على تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية، ووضع آلية الاختيار لمنصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، ورئيس الحكومة الموحدة.وأشارت إلى نتائج اجتماع الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة التي استمرت ثلاثة أيام بمدينة سرت، موضحة أن الطرفين اتفقا على فتح الطريق الساحلي، وإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من المنطقة المستهدفة، واعتماد الترتيبات الأمنية المشتركة، المتعلقة بكامل منطقة خطوط التماس التي تم تحديده.وتناولت صحف طرابلس تأكيد المجلس الأعلى للدولة أن حل الأزمة الليبية هو في الاستفتاء على مشروع الدستور، وإنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات رئاسية وبرلمانية، وتوحيد المؤسسات، وتعديل السلطة التنفيذية طبقًا للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، كونه وثيقة دستورية محلية مضمنة في الإعلان الدستوري.وأشارت صحف ليبيا إلى تصريحات الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إذ أعرب عن أمله في أن يتواصل الحوار بين الأطراف الليبية الجاري منذ الاثنين، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة التونسية، مشددًا على ضرورة عدم تفويت هذه الفرصة.// انتهى //10:23ت م0020